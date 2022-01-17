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Категория
Бизнес
Дата публикации

Предпринимателям, которые отказывают рассчитывать через терминал, грозят штрафы

расчет через терминал
Расчет через терминал. Фото: Depositphotos

В последнее время некоторые предприниматели принимают только наличные. В связи с этим Госпотребслужба заявила, что тем, кто отказывает в расчете через терминал, грозят штрафы.

"В последнее время увеличилось количество жалоб потребителей по поводу отказа со стороны продавцов в безналичном расчете за приобретенные товары", — говорится в сообщении.

В Госпотребслужбе отмечают, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

Налоговики напомнили "об обязанности бизнеса обеспечить прием специальных платежных средств для расчетов, в том числе субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг в населенных пунктах с численностью жителей от 25 000 человек и которые в соответствии с законом используют РРО".

Для нарушителей предусмотрены штрафы: 8 500 грн — для субъектов хозяйствования, от 85 до 170 грн – для должностных лиц, 34-85 грн — для тех, кто совершает расчетные операции.

С 1 января 2022 года украинские ФОП и плательщики единого налога 2-4 групп начинают работать с кассовыми аппаратами. Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.

Несмотря на все попытки ФОПов противостоять фискализации, с 1 января 2022 года каждый предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, туристические операторы и агентства, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секондхенда и т.д. обязаны использовать РРО или ПРРО.

При первом нарушении оштрафуют на 100% от суммы чека. После второй и последующих таких сделок штраф будет составлять 150% от суммы чека.

Фото: Depositphotos

Автор:
Сергей Горелов