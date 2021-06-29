Гетманцев ответил на протесты ФОПов официальным письмом с разъяснениями важных моментов

Председатель Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины Даниил Гетманцев развеял необоснованные страхи предпринимателей относительно РРО, которыми умышленно манипулируют мошенники в целях построения политической карьеры.

Гетманцев написал в своем Telegram-канале о том, что передал официальный ответ на обращение организации SaveФОП, в котором детально изложил истинные смыслы Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", касающиеся физических лиц-предпринимателей. Тем самым, глава профильного Комитета парламента, по сути, нивелировал причины массовых акций протеста представителей малого бизнеса, которые кроются в непонимании законодательства и нормативных актов.

Проанализировав обращение предпринимателей к народным депутатам четко видно, что людьми попросту манипулируют нечистоплотные заинтересованные лица. Перекручивая истинные смыслы законодательства об РРО, внушая малым предпринимателям необоснованные страхи и умышленно разжигая уличные беспорядки, мошенники преследуют сугубо меркантильные политические интересы. Предприниматели — лишь инструмент их достижения.

Народный депутат ответил на четыре наиболее остро волнующие предпринимателей вопроса: нужно ли ФОПам 1–3 групп вести учет расходов и товарных остатков; могут ли они самостоятельно определять название товара в чеках; за что предприниматели будут платить штрафы?

Глава финансового Комитета констатировал, что физические лица — предприниматели 1–3 групп (за исключением рисковых категорий и тех, кто является плательщиками НДС) на самом деле не должны вести учет расходов и товарных остатков, следовательно и хранить первичные документы не нужно.

Во-вторых, Гетманцев официально заявил, что в соответствии с законом представители малого бизнеса имеют право самостоятельно определять название товара для отражения в кассовом чеке. Единственное требование, чтобы реализованный товар соответствовал названию в чеке в случае если от ФОПа не требуется вести документооборот. Если же документооборот предусмотрен, название товара в чеке должно соответствовать названию в первичных документах. Данная норма позволяет четко идентифицировать проданный товар и предотвратить противозаконные налоговые манипуляции.

Наконец Гетманцев успокоил предпринимателей, развеяв навязываемые страхи относительно штрафов: "Сейчас, при применении РРО, штрафы предусмотрены за непроведение операции через РРО, невыдачу чека и операции на неполную сумму стоимости товара. Таким образом, не верьте болтовне мошенников, которые нагло порождают, а потом используют ваши страхи и собирают деньги для построения собственной политической карьеры", — призвал предпринимателей глава финансового Комитета, добавив, что в действительности "РРО — это просто и безопасно, а программное РРО — еще и бесплатно!"