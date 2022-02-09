Внедрение РРО вывело из тени 85% торговли — Гетманцев

Обязательное использование физлицами-предпринимателями (ФЛП) 2-4 групп регистраторов расчетных операций (РРО) позволило вывести из тени 85% торговли.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев, передает НВ.

По его словам, в прошлом году в Украине было 900 тысяч чеков в день, а сейчас – 6 млн.

"Вы можете себе представить масштаб тени? 85% торговли мы уже вывели из тени! Как можно вообще развивать экономику и что-то планировать, если 85% торговых операций были в тени? При этом количество чеков каждый день растет", – отметил Гетманцев.

По его словам, в результате внедрения РРО существенно изменились показатели теневой экономики.

"По январю у нас уже плюс 6,3 млрд грн сальдо НДС — это 39% год к году одного НДС", – подчеркнул нардеп.

Гетманцев заявил, что по состоянию на 3 февраля ФОП установили уже больше 330 тысяч РРО.

"Реформа состоялась. Всех ФОП на едином налоге, которые должны, но еще не установили РРО, где-то 20−25 тысяч… Если уже установили до 300 тысяч, то, наверное, это сравнительно немного, процентов 10-15 от всех малых предпринимателей на едином налоге, занимающихся торговлей и общепитом", – рассказал парламентарий.

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОП обязаны работать с кассовыми аппаратами.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие нарушения уже 150% стоимости товара.