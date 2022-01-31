Штрафы для ФОП за неиспользование РРО будут по полной: обещанное снижение пока не в повестке Рады

На заседании Верховной Рады 1 февраля не будет рассматриваться законопроект №6561 об уменьшении штрафов за нарушения, связанные с РРО, так как вопрос не удалось включить в повестку дня. Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

"К сожалению, вопрос о включении в повестку дня вопроса об уменьшении штрафов за нарушения, связанные с РРО на 2022 год, не удалось включить в повестку дня завтрашнего заседания. Политическим силам не хватило мудрости и единства, чтобы принять решение, которое с нарушением сроков может быть принято только в процедуре ad hoc", — написал Гетманцев.

Он также выразил надежду, что парламентариям хватит мудрости по поводу уменьшения штрафов.

"Буду предлагать другие форматы решений. Однако при любых условиях уменьшение штрафов будет касаться только тех, кто установил РРО/ПРРО", — добавил глава комитета.

На днях в украинском парламенте зарегистрировали законопроект №6561, который предусматривает отмену штрафов для физических лиц-предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов (РРО) в январе 2022 года. Причем в Раде анонсировали, что всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОП обязаны работать с кассовыми аппаратами. Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие нарушения уже 150% стоимости товара.