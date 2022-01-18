В закон о работе с РРО внесут важные поправки, в том числе о штрафах, — Минэкономики

В ближайшее время должен быть принят законопроект с поправками о работе с регистраторами расчетных операций (РРО), в нем будут исключены некоторые штрафы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что это будет сделано в ближайшее время", – заявил заместитель министра экономики Игорь Дядюра.

По его словам, в законопроект должна войти поправка по освобождению предпринимателей от штрафов по некоторым нарушениям, которую инициировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я слышал об этой инициативе Данила Гетманцева, что тех, кто установит РРО до 1 февраля, частично освободят от штрафов. От некоторых штрафов – насколько я понимаю, к нарушениям предлагается не придираться. Однако это совсем не означает, что фискальный чек можно не выдавать", — сказал Дедюра.

Законопроект также должен снять неточности, которые возникают во время работы с РРО. В частности, документ должен обязать платежные системы выдавать фискальные чеки по установленной форме.

"Нынешний закон освобождает от необходимости применять РРО при торговле на рынке за наличные деньги. Это устаревшая норма, на мой взгляд. У нас на рынках должна приниматься и банковская карта, и оплата через QR", — добавил Дядюра.

В последнее время некоторые предприниматели принимают только наличные. В связи с этим Госпотребслужба предупредила, что тем, кто отказывает в расчете через терминал, грозят штрафы: 8 500 грн — для субъектов хозяйствования, от 85 до 170 грн – для должностных лиц, 34-85 грн — для тех, кто совершает расчетные операции.

Напомним, несмотря на все попытки ФОПов противостоять фискализации, с 1 января 2022 года каждый предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, туроператоры и агентства, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секондхенда и т.д. обязаны использовать РРО или ПРРО. При первом нарушении оштрафуют на 100% от суммы чека. После второй и последующих таких сделок штраф будет составлять 150% от суммы чека.

С 1 января 2022 года украинские ФОПы и плательщики единого налога 2-4 групп начали работать с кассовыми аппаратами. Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.

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