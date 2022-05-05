В Киеве на время военного положения могут запретить слишком громкие авто

В Киеве на время действия военного положения планируют запретить движение транспортных средств, у которых отсутствуют шумопоглотители. Так столичные власти планируют предотвратить безосновательную панику.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий шум от транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отходящих газов, прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствующий шумопоглотитель, часто является отрицательным триггером", — отмечает депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

По ее словам, эти звуки напоминают применение боеприпасов, поэтому во время войны они пугают детей, взрослых и особенно беженцев. Проект решения предусматривает на время действия военного положения запрет на использование таких транспортных средств в столице.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину возвращаются диппредставительства – в столице начинают работать 32 посольства, но Национальная гвардия существенно пересмотрела схему охраны таких объектов.