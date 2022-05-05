У Києві на час воєнного стану можуть заборонити занадто гучні авто

У Києві на час дії воєнного стану планують заборонити рух транспортних засобів, у яких відсутні шумопоглиначі. Так столична влада планує запобігти безпідставній паніці.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

"Ракетно-бомбові удари, обстріли, звуки сирен під час повітряних тривог – це посилило наше сприйняття звуків. В результаті гучний шум від транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску газів, що відходять, прямоток та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, часто є негативним тригером", — зазначає депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

За її словами, ці звуки нагадують застосування боєприпасів, тому під час війни вони лякають дітей, дорослих і особливо біженців. Проект рішення передбачає на час дії воєнного стану заборону використання таких транспортних засобів у столиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну повертаються диппредставництва – у столиці починають працювати 32 посольства, але Національна гвардія суттєво переглянула схему охорони таких об'єктів.