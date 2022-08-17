За прогнозом -30. Як війна впливає на обсяги імпорту та експорту

Зовнішньоторговельний оборот України за січень-липень 2022 року зрівнявся з обсягом зовнішньої торгівлі за аналогічний періодом довоєнного 2021 року. Проте експерти вважають, що за підсумками року падіння експорту та імпорту все одно перевищить 30%.

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Державна митна служба оприлюднила дані про зовнішньоторговельний оборот України за 7 місяців 2022 року. Із хорошого. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами – імпорт плюс експорт – за січень-липень цього року досяг 55,7 млрд дол. Це практично така сама сума, як і за аналогічний період 2021 року (якщо порівнювати з даними самої митниці). У першому півріччі 2022 року імпорт та експорт товарів сумарно був на 21% нижчим, ніж у січні-червні 2021 року.

У той же час зростає зовнішньоторговельний дефіцит. За 1 півріччя він становив 2,6 млрд дол., а за 7 місяців – вже майже 4,3 млрд дол. У січні-липні 2021 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі зафіксовано на рівні 2,2 млрд дол.

Імпорт випереджає експорт

Зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі свідчить про те, що розрив між обсягом експорту та імпорту продовжує зростати. Це й не дивно. Проблеми з логістикою українських товарів до кінця не вирішені. Повітряні перевезення повністю заморожені, порти заблоковані (якщо не брати до уваги угоду про експорт українського зерна Чорним морем), залишаються лише сухопутні маршрути через сусідні країни ЄС. Хоча експортери все ж таки викручуються. Зокрема аграрії.

Загалом за червень ми експортували 3,2 млн. тон з 5 млн. тон (зерна – ред.), які були потрібні. Експорт поступово зростає і залізницею, і автомобільними шляхами, і через Дунайські порти. Денис Шмигаль прем'єр-міністр України

Постачання імпортної продукції теж ускладнено. Але валютні надходження від імпортерів, як ми бачимо, все одно зростають. Це пов'язано з тим, що Верховна Рада з липня відновила податки на імпорт (мита та ПДВ). Крім того, у липні Нацбанк девальвував гривню по відношенню до долара одразу на 25%. Та й у принципі імпортувати доводиться більше через дефіцит окремих товарів усередині країни. Починаючи з палива і закінчуючи сіллю.

"І без того висока імпортозалежність української економіки лише посилилася після масштабних військових руйнувань виробничих та невиробничих активів", – підтверджує цю тезу голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Зовнішня торгівля України у 2021 та 2022 роках, млрд дол.

дані Держмитниці

З ким Україна торгує найактивніше? Топ-3 торгових партнери за 7 місяців 2022 року, за даними Держмитниці, це Польща (3,8 млрд дол.), Румунія (1,7 млрд дол.) та Китай (1,6 млрд дол.). Головні покупці українських товарів – Китай, Польща та Німеччина. З ними ми за січень-липень 2022 року наторгували на 4,2 млрд дол., 2,7 млрд дол. і на 2,6 млрд дол. відповідно.

Більше даних за 7 місяців митники наразі не дають. Натомість за 6 місяців у статистиці зовнішньої торгівлі фігурують ще країни СНД. На їхню частку припадає близько 6% українського експорту та 15% імпорту, який завозиться до нашої країни.

Вивозимо зерно, ввозимо паливо

Даних щодо товарної структури зовнішньої торгівлі за 7 місяців також небагато. Ключовими позиціями імпорту за цей період стали обладнання та транспорт (8,3 млрд дол.), продукція паливно-енергетичного комплексу (7,6 млрд дол.), продукція хімічної промисловості (5,5 млрд дол.). Найбільше Україна експортувала за січень-липень продукції АПК та харчових продуктів (11,5 млрд дол.), металів та виробів з них (4,4 млрд дол.), машин та обладнання (2,7 млрд дол.).

Втім, щоб отримати повнішу картину, знову можна звернутися до митної статистики за 6 місяців 2022 року. Основу імпорту за цей період склали: паливо, обладнання та транспорт, продукція хімічної промисловості, сільгосппродукція (несподівано, як для країни з потужним аграрним сектором, але цілком очікувано в умовах нестачі деяких товарів), текстиль, метали та деревина.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України, млн дол.

дані Держмитниці

Картина експорту у 1 півріччі наступна: сільгосппродукція та продукти харчування, метали, мінеральна продукція (цемент, руда, шлаки), машини та обладнання, а також продукція хімічної та деревообробної галузей.

Показово, що зростання зафіксовано лише за однією позицією – це пальне та інші енергетичні товари. Їх імпорт збільшився на 28% за січень-червень 2022 року, що безпосередньо пов'язано з паливною кризою в країні, яка була спровокована руйнуванням нафтопереробної інфраструктури та припиненням постачання пального з Росії та Білорусі. Проте виріс і експорт продукції ПЕК на 17% за згаданий період. Але слід зауважити, що до цієї товарної групи входить не тільки дизель, бензин і газ, а й торф, кам'яновугільні смоли, кокс, бітум. Саме їх Україна й експортує. Електроенергію, до речі, також.

Втім, з 2021 року товарна структура зовнішньої торгівлі особливо не змінилася. Принаймні поки що. Найбільше падіння зовнішньоторговельного обороту відбулося за мінеральною продукцією, металами, виробами з каменю та кераміки, скоротилося постачання обладнання та транспорту. Причому в обидві сторони – як з України, так і до нашої країни.

За рік втратимо щонайменше третину поставок

Експорт українських товарів загалом за 2022 рік складе близько 42 млрд дол., імпорт у нашу країну сягне 52 млрд дол. При цьому сальдо торговельного балансу (товари та послуги) складе у 2022 році -11,4 млрд дол. проти "мінус" 3 млрд дол. у 2021 році. Такий прогноз озвучив у коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Таким чином, обсяг зовнішньоторговельного обороту України (за товарами) за підсумками 2022 року може вийти на цифру близько 94 млрд дол. Це на 33% менше, ніж у 2021 році (якщо порівнювати з даними Держмитниці).

Якщо відштовхуватись від прогнозу, який був озвучений вище, то в середньому падіння експорту за 2022 рік може бути в межах 34-38% до рівня 2021 року. Найскладніша ситуація у основних експортних галузях – АПК і металургії.

Ми очікуємо, що обсяги виробництва сільськогосподарської продукції скоротяться майже за всіма підгалузями. Це зумовлено дефіцитом паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, добрив, насіння, мінуванням полів та окупацією територій. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Спад експорту залізної руди і металопродукції відбувається на тлі знищення або зупинення частини підприємств галузі, та у зв'язку зі зниженням світових цін на руду, прокат тощо.

У той же час ситуація могла бути ще гіршою. Але АПК знову витягує економіку на собі. Середньозважений індекс цін на аграрний експорт України у липні зріс на 16-20% до рівня 2021 року.

Також аграрії поступово збільшують постачання продукції. У тому числі через порти, три з яких вже працюють у двосторонньому режимі. "З огляду на середньостатистичні ціни на світовому ринку Україна заробить на експорті зернових як мінімум 20 млрд дол.", –цитує сайт партії "Слуга Народу" голову парламентського податкового комітету Данила Гетманцева. А експорт м'яса та молочних продуктів у травні-червні взагалі досяг рівня 2021 року. Постачання цих товарів від морських маршрутів майже не залежать.

Щодо імпорту, то він у 2022 році впаде більш ніж на 25%. Серед основних чинників впливу на імпорт – девальвація гривні. "Окрім цього, існує висока ймовірність запровадження додаткового спецмита (10%) на купівлю валюти", – нагадує Григорій Кукуруза.

Істотний внесок у обсяги імпорту роблять енергетичні товари. Це як закупівля газу НАК "Нафтогаз України", який активно готується до опалювального сезону, так і постачання палива всіх видів, щомісячна потреба якого становить 400-500 тис тон.