Кабмин расширил госпрограмму кредитов под 5-7-9% на сферу транспорта

Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Такое решение принято на заседании 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Запуск программ кредитования под 0% помог многим бизнесам перезапустить свою работу. Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и "5-7-9", то есть максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль. При этом других подробностей в сообщении не приводится.

Напомним, что 12 марта Кабмин разрешил кредитовать сельхозпроизводителей по программе "5-7-9" на срок до 6 месяцев со ставкой 0%, увеличив при этом максимальную сумму кредитования с 50 до 60 миллионов гривен.

По словам Шмыгаля, на данный момент аграрии взяли кредиты на сумму уже около 15 миллиардов гривен.

18 марта правительство разрешило любому украинскому бизнесу брать кредиты до 60 миллионов гривен по этой программе по ставке 0% в период военного положения и в течение месяца после его завершения. В последующий же период ставка составит 5%.

На реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности такой кредит можно получить на срок до пяти лет, а для финансирования оборотного капитала – максимум на три года.

В то же время, как писало впоследствии Delo.ua, банки хотя и стали принимать заявки на такое кредиты от любого бизнеса, не спешили их удовлетворять для несельскохозяйственных компаний.