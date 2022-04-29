Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9% на сферу транспорту

Кабінет міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Таке рішення ухвалено на засіданні 29 квітня, повідомляє прес-служба уряду.

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"Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і «5-7-9». Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмігаль. При цьому інших подробиць у повідомленні не наведено.

Нагадаємо, що 12 березня Кабмін дозволив кредитувати сільгоспвиробників за програмою "5-7-9" терміном до 6 місяців зі ставкою 0%, збільшивши при цьому максимальну суму кредитування з 50 до 60 мільйонів гривень.

За словами Шмигаля, наразі аграрії взяли кредити на суму вже близько 15 мільярдів гривень.

18 березня уряд дозволив будь-якому українському бізнесу брати кредити до 60 мільйонів гривень за цією програмою за ставкою 0% у період воєнного стану та протягом місяця після його завершення. У наступний період ставка складе 5%.

На реалізацію інвестиційного проекту та на рефінансування заборгованості такий кредит можна отримати терміном до п'яти років, а для фінансування оборотного капіталу – максимум на три роки.

У той же час, як писало згодом Delo.ua, банки хоч і почали приймати заявки на такі кредити від будь-якого бізнесу, але не поспішали задовольняти їх для несільськогосподарських компаній.