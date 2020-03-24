Экс-министр экономики предлагает "раскулачить" Коломойского

Деньги для поддержки людей и бизнеса в условиях финансового кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, можно взять у бывших владельцев обанкротившихся банков.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он отметил, что это источник денег для государства во время кризиса, о котором все забыли.

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"Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", — написал Милованов.

Экс-министр добавил, что для возврата этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.

В октябре прошлого года Милованов заявил, что Кабмину удалось найти "путь вперед" в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) в вопросе "ПриватБанка".

Напомним, в начале ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования составил около 46 млрд грн с учетом процентов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, почти четверть этого долга — это задолженность банков Олега Бахматюка. В частности, два его банка VAB Банк и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн.

Задолженность других банков перед НБУ меньше. Так, банк "Надра" Дмитрия Фирташа должен Нацбанку 10,4 млрд грн; банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго — 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна — 5,8 млрд грн; "Имэксбанк" Леонида Климова — 3,3 млрд грн.

Как сообщалось ранее, за три года банки провели реструктуризацию долга на более, чем 30 млрд грн по процедуре финансовой реструктуризации.