Глава правления ПриватБанка опасается, что банк могут вернуть Коломойскому

На сегодняшний день существует реальный риск возврата ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом в комментарии Financial Times заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Кроме этого, экс-владельцы могут через суд получить солидную компенсацию. По словам Крумханзла, это может лишить Украину поддержки Международного валютного фонда и новой программы на $5,5 млрд.

Глава ПриватБанка отметил, что это подорвет доверие иностранных инвесторов, после чего они начнут выводить свои деньги из Украины. А это, в свою очередь, приведет к девальвации гривни.

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Крумханзл также назвал "гибридной войной" происходящее вокруг банка и дела против него самого.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

После этого Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского, связанного с национализацией банка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.

15 октября 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса принял сторону ПриватБанка и продолжил всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова, наложенный в связи с подозрением, что бывшие владельцы ПриватБанка могли вывести из него 1,9 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на инвестиционном форуме "RE:THINK. Invest in Ukraine" заявил, что ПриватБанк не будут возвращать прежним владельцам.