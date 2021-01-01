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Банки 40 минут назад

ФГВФЛ завершил ликвидацию обанкротившегося банка, переданного Таскомбанку

При выведении финучреждения с рынка его права и обязанности взял на себя банк Сергея Тигипко

ФГВФЛ завершил ликвидацию обанкротившегося банка, переданного Таскомбанку ФГВФЛ завершил ликвидацию обанкротившегося банка, переданного Таскомбанку

ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый" окончательно прекратило свое существование. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

28 декабря запись о прекращении государственной регистрации такого юрлица была внесена в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

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Требования кредиторов финучреждения, которые не удалось удовлетворить из-за недостаточности у банка имущества, считаются, тем не менее, погашенными.

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В то же время фонд напоминает, что при выведении банка с рынка договорился в августе 2017 года с Таскомбанком о передаче ему всех прав и обязанностей банка "Новый" перед кредиторами и юрлицами, кроме частично юрлиц, являющихся связанными с самим банком. Общая сумма переданных обязательств составила 156 млн грн.

Кроме того, за время работы в "Новом" временной администрации (14 июля — 31 августа 2017 года) ФГВ сам выплатил его вкладчикам 0,9 млн грн.

Напомним, Национальный банк Украины признал банк "Новый" неплатежеспособным 13 июля 2017 года.

Отметим при этом, что в октябре украинский бизнесмен и владелец Таскомбанка Сергей Тигипко, подавший в НБУ документы для согласования покупки Проминвестбанка, заявил, что намерен вывести его с рынка, переведя рабочие активы в Таскомбанк. Сворачивающий свою деятельнось ПИБ является с большим отрывом самым убыточнм банком в Украине.

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