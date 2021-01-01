ФГВФЛ завершил ликвидацию обанкротившегося банка, переданного Таскомбанку

ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый" окончательно прекратило свое существование. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

28 декабря запись о прекращении государственной регистрации такого юрлица была внесена в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Требования кредиторов финучреждения, которые не удалось удовлетворить из-за недостаточности у банка имущества, считаются, тем не менее, погашенными.

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В то же время фонд напоминает, что при выведении банка с рынка договорился в августе 2017 года с Таскомбанком о передаче ему всех прав и обязанностей банка "Новый" перед кредиторами и юрлицами, кроме частично юрлиц, являющихся связанными с самим банком. Общая сумма переданных обязательств составила 156 млн грн.

Кроме того, за время работы в "Новом" временной администрации (14 июля — 31 августа 2017 года) ФГВ сам выплатил его вкладчикам 0,9 млн грн.

Напомним, Национальный банк Украины признал банк "Новый" неплатежеспособным 13 июля 2017 года.

Отметим при этом, что в октябре украинский бизнесмен и владелец Таскомбанка Сергей Тигипко, подавший в НБУ документы для согласования покупки Проминвестбанка, заявил, что намерен вывести его с рынка, переведя рабочие активы в Таскомбанк. Сворачивающий свою деятельнось ПИБ является с большим отрывом самым убыточнм банком в Украине.