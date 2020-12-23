Sportbank начал работать на платформе Таскомбанка

Мобильный банк sportbank в декабре 2020 года начал выдавать карты в партнерстве с Таскомбанком.

Об этом сообщил соучредитель необанка Никита Измайлов, передает "24 телеканал".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я горжусь тем, что работа команды sportbank была признана лучшей среди других проектов и мы стали партнерами финансово-промышленной группы "ТАС", которая активно внедряет в своих бизнес-процессах инновационные решения. Таскомбанк — это технологичный банк и долгосрочный партнер, на которого можно рассчитывать", — прокомментировал партнёрство с Таскомбанком Никита Измайлов.

Он уверен, что это сотрудничество существенно усиливает позиции sportbank с точки зрения капитализации и ликвидности.

"Украина — страна с огромным потенциалом для развития необанкинга и современных мобильных банков, поэтому рынок достаточно широкий и у него есть большой клиентский потенциал. Сотрудничество с необанками является стратегическим направлением развития для ТАСкомбанка, и мы готовы инвестировать в такие проекты", — заявил председатель набсовета Таскомбанка Сергей Попенко.

Предправления Таскомбанка Владимир Дубей также считает это направление в работе перспективным.

"Я убежден, что на банковском рынке Украины такие проекты могут работать и конкурировать вполне комфортно. Это направление считаем перспективным, поэтому готовы максимально способствовать своими знаниями, возможностями и опытом. Sportbank — профессиональная, активная и креативная компания, которая ставит перед собой амбициозные цели", — подчеркнул он.

Напомним, о планах начать сотрудничество с Таскомбанком в sportbank объявили в начале ноября. При этом подчеркнули, что разрывать сотрудничество с Окси Банком в компании не намерены, поскольку пранируют выстраивать мультибанковскую структуру бизнеса.

Таскомбанк основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. По размерам чистых активов он входит в двадцатку крупнейших банков Украины. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко.

Мобильный банк sportbank презентовали в октябре 2019 года. По состоянию на декабрь 2020 года клиентская база sportbank насчитывает уже более 150 000 клиентов.