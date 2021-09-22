У Зеленского покушение на Шефира связали с деолигархизацией: "Это привет президенту"

В Офисе президента считают, что нападение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП.

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — отметил он.

Указано, что сейчас правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план перехват.

"Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", — заявил Подоляк.

По его словам, сейчас происходит "ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию".

Те, кто, по мнению советника Андрея Ермака, не имеют общественной поддержки, решили пойти по пути физического запугивания.

При этом Подоляк заверил, что политика Зеленского останется неизменной, а "ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия расценивает покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира как предупреждение главе государства.

"Это какой-то привет нашей команде, в первую очередь президенту нашему", — сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты.

По словам главы фракции, его вторая версия — российский след, а третья — финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых усилилась в последнее время.

Напомним, в 10:00 в среду, 22 сентября, вблизи поселка Лесники (Киевская область) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Всего в автомобиль было выпущено около 10 пуль. В результате инцидента тяжело ранен водитель политика.

Как уточнил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По факту покушения на Шефира правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.