Цены на нефть остаются стабильными на фоне опасений сокращения предложения и ожидания решения ФРС США

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 июля, остаются стабильными поскольку трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы США, которое может снизить спрос на топливо, а также опасаются сокращения предложения из-за российского вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

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"Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​сентябре выросли на 27 центов, или 0,26%, до 103,47 доллара за баррель к 09:09(11:09 по Киевскому времени, — Delo.ua) по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 8 центов, или 0,08%, до 94,78 доллара за баррель", — пишет издание.

Издание отмечает, что трейдеры ожидают заседания ФРС США 26-27 июля, где может быть принято решение о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов. В случае принятия такое решение, ослабит спрос на топливо. С другой стороны ожидается, что в ближайшие месяцы поставки нефти из России снизятся планы по ограничению цен на российскую нефть могут дать противоположный эффект и способствовать снижению поставок из этой страны.

23 июля Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о намерениях увеличить добычу нефти 860 тыс. до 1,2 млн баррелей в сутки. Однако аналитики считают, что поставки из Ливии будут волатильными из-за напряженности в регионе.

Напомним, Саудовская Аравия и Ирак перенаправляют все больше своей сырой нефти в Европу, помогая нефтеперерабатывающим заводам континента преодолеть отрыв от Российской Федерации.

Согласно данным отслеживания судов, более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день попадало в Европу с Ближнего Востока за первые три недели июля по трубопроводу, пересекающему Египет. Объемы выросли примерно вдвое по сравнению с прошлым годом.