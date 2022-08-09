Несколько стран ЕС тайком проводят рекордные закупки российской нефти, - Bloomberg

Поставки сырой нефти с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель, в это же время поставки в Турцию были наибольшими за шесть недель.

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Об этом 9 августа сообщило информационное агентство Bloomberg и отмечает, что, вероятно, это связано с тем, что несколько европейских стран закупают рекордные объемы российской нефти, зная, что вскоре вступит в силу частичный запрет на ее покупку.

"Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они доставлены из РФ, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре", - считают в издании.

Согласно данным Bloomberg по отслеживанию судов, ежедневно Россия в среднем экспортирует примерно 500 000 баррелей сырой нефти морским путем, что ниже пикового показателя, зафиксированного после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тем не менее, средний объем за последние четыре недели увеличился на 3,25 миллиона баррелей в день.

Средний поток российской сырой нефти в Азию оставался близок к 1,75 миллиона баррелей в день, снизившись от пикового уровня более чем в 2,1 миллиона баррелей в день в апреле и мае. Поставки в страны ЕС выросли до пятинедельного максимума в 1,38 миллиона баррелей в день, но они все еще ниже показателя, который был за день до вторжения (1,85 миллиона баррелей).

Ранее стало известно, что Россия нашла способ обходить нефтяное эмбарго. РФ отгружает энергоноситель на египетском терминале Эль-Хамра

Напомним, что члены Евросоюза 31 мая приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанка" от системы Swift.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.

Источник фото: ua.depositphotos