"За гарною ціною" Індонезія може почати купувати нафту у РФ — FT

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Джакарта розгляне "всі варіанти" для збереження енергетичної стабільності, в тому числі можливість купувати нафту в Росії, "щоб стримати зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку". Про це Відодо повідомив в інтерв'ю газеті Financial Times.

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"Ми завжди відстежуємо всі варіанти. Якщо є країни, які дадуть кращу ціну, звичайно (Індонезія погодиться — Delo.ua). Уряд зобов’язаний знайти різні джерела для задоволення енергетичних потреб свого народу", — сказав Відодо.

FT з посиланням на уряд Індонезії уточнює, що Москва запропонувала Джакарті ціну на нафту на 30% нижчу за міжнародну. В свою чергу державна нафтова компанія Індонезії Pertamina, що переглядає ризики купівлі російської нафти.

Індонезія роками не імпортувала значну кількість нафти з Росії, але країна разом з усім світом переживає енергетичну кризу. Уряд у вересні був змушений підвищити ціни на деякі палива до 30%.

В той же час Джакарта остерігається можливих санкцій, які можуть послідувати за зв'язками з РФ.

"Будь-який крок щодо купівлі російської нафти за ціною, вищою за межу, встановлену країнами G7, може зробити Індонезію вразливою для санкцій США, оскільки вона готується прийняти саміт G20 на Балі в листопаді", — зазначає видання.

Нагадаємо, з метою зменшити прибутки РФ країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

В цей же час інші країни Азії нарощують імпорт російської нафти. Росія стала одним з головних постачальників нафти до Китаю, оскільки незалежні нафтопереробники активізували закупівлі товарів зі знижкою, одночасно скорочуючи поставки від конкуруючих постачальників, таких як Ангола та Бразилія.