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США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрд попри санкції, - ЗМІ
Через шість місяців після початку війни країни-агресора Росії проти України російські товари продовжують надходити до США.
Про це пише Associated Press.
Видання стверджує, що понад 3600 партій деревини, металів, гуми та інших товарів прибули до США з Росії з того часу, як у лютому вона почала вторгнення в Україну.
Це значне зниження, порівняно з тим же періодом 2021 року, коли прибуло близько 6000 партій, але все одно становить понад мільярд доларів на місяць.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що морські контейнери з російськими товарами - крупи, важкоатлетичне взуття, спорядження для майнінгу криптовалют і навіть подушки - прибувають у порти США майже щодня.
Це широка номенклатура товарів, куди входять також скляні кульки для розбивки світлодорів, рятувальні жилети, обладнання для обробки даних, турбіни, залізничні колеса. На перших позиціях - деревина, метали та їжа.
Передусім, РФ залишається ключовим експортером металів, таких як алюміній, сталь і титан. Припинення торгівлі цими товарами з Росією може спричинити різке зростання цін для американців. З лютого до США було здійснено понад 900 поставок металів загальною вагою 264 млн тонн.
Прибувають не лише легальні та схвалені урядом товари (як, наприклад, понад 100 партій добрив), а й заборонені - наприклад, російська нафта, що йде через Казахстан.
Чиновники та бізнесмени в США заявили виданню, що не можуть обійтися без ряду російських товарів - таких як метали, а також деревина, з якої виготовляється більшість американських дерев'яних шкільних меблів і більшість домашніх підлог.
"Повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю", — заявив глава Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О’Брайан.
Як повідомлялося раніше, країна-агресор РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів. Відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.