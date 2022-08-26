США продолжают ежемесячно покупать у России товаров на $1 млрд, несмотря на санкции, - СМИ

Через шесть месяцев после начала войны страны-агрессора России против Украины, российские товары продолжают поступать в США.

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Об этом пишет Associated Press.

Издание утверждает, что более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров, прибыли в США из России с тех пор, как в феврале она начала вторжение в Украину.

Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда прибыло около 6000 партий, но все равно составляет более миллиарда долларов в месяц.

Отмечается, что морские контейнеры с российскими товарами – крупы, тяжелоатлетическая обувь, снаряжение для майнинга криптовалют и даже подушки – прибывают в порты США почти каждый день.

Это широкая номенклатура, куда входят также стеклянные шарики для разбивки светодоров, спасательные жилеты, оборудование для обработки данных, турбины, железнодорожные колеса. На первых позициях – древесина, металлы и еда.

В первую очередь РФ остается ключевым экспортером металлов, таких как алюминий, сталь и титан. Прекращение торговли этими товарами с Россией может привести к резкому росту цен для американцев. С февраля в США было осуществлено более 900 поставок металлов общим весом 264 млн. тонн.

Прибывают не только легальные и одобренные правительством товары (как, например, более 100 партий удобрений), но и запрещенные, например, российская нефть, которая идет через Казахстан.

Чиновники и бизнесмены в США заявили, что не могут обойтись без ряда российских товаров - таких как металлы, а также древесина, из которой изготавливается большинство американской деревянной школьной мебели и большинство домашних полов.

"Полностью заблокировать торговлю с Россией невозможно, поскольку это может негативно отразиться на мировой торговле", — заявил глава Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джим О'Брайан.

Как сообщалось ранее, страна-агрессор РФ нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов. Соответствующие сделки в основном проходят через индийские банки.