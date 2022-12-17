В Україні хочуть ввести санкції проти усіх фінустанов Росії та Білорусі

Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції Національного банку України щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ Росії та Білорусі.

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Як ідеться у повідомленні Міністерства економіки, керівниця якого Юлія Свириденко очолює такоє цю групу, відповідне рішення було ухвалено на її засіданні 16 грудня.

Зазначається, що застосування санкцій до фінансового сектору РФ та Білорусі сприятиме мінімізації можливостей та/або ризиків уникнення застосованих персональних санкцій із залученням інших несанкційних осіб та буде потужним сигналом для іноземних країн щодо чіткої та категоричної позиції України у сфері санкційної політики.

Також, згідно з рішенням МРГ, після доопрацювання та верифікації до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків Росії.

"Нехай агресор вважає це нашою відповіддю за сьогоднішні ракетні удари по критичній інфраструктурі", - прокоментувала рішення Свириденко.

У Мінекономіки нагадують, що згідно із законом про санкції, запровадження секторальних санкцій після рішення РНБО та введення його в дію указом президента України ще має бути затверджене протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної Ради. Воно набере чинності саме з моменту прийняття такої постанови.

Нагадаємо, що 16 грудня рішення щодо запровадження дев'ятого пакету санкцій проти Росії було ухвалено Європейським союзом. Зокрема, він містить і санкції проти російських банків.