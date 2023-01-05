Китайська компанія домовилася із талібами про видобуток нафти в Афганістані - Reuters

Адміністрація Афганістану, якою керують представники радикального ісламістського руху Талібан, домовилася з китайською компанією CAPEIC про видобуток нафти в басейні Амудар’ї на півночі країни.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб Талібану.

Згідно з контрактом, китайська компанія інвестуватиме в Афганістан 150 мільйонів доларів на рік. Інвестиції зростуть до 540 мільйонів доларів за три роки. Так звана адміністрація Талібану матиме 20% партнерства в проєкті, які можуть зрости до 75%.

Відтак, вперше таліби підпишуть велику державну угоду з іноземною компанією про видобуток сировини з моменту захоплення влади в 2021 році.

Зазначимо, що також китайська компанія CNPC у 2012 році підписала контракт з попереднім урядом Афганістану, який підтримувався США, на видобуток нафти в басейні Амудар'ї в північних провінціях Фар'яб і Сар-і-Пул. На той час в Амудар'ї було оцінено до 87 мільйонів барелів сирої нафти.

"Нафтовий контракт на Амудар'ї є важливим проєктом між Китаєм і Афганістаном", — заявив на прес-конференції посол Китаю Ван Юй.

Водночас Китай офіційно не визнав так звану адміністрацію Талібану.

Нагадаємо, що раніше Пекін почав працювати над механізмом, який дозволить купувати нафту та газ за юані. Ця ідея є частиною плану Китаю щодо виведення своєї валюти на міжнародний рівень та послаблення впливу долара США на світову торгівлю.

До цього російський монополіст "Газпром" вже заявив, що переводить на юані і рублі оплату постачання газу до Китаю. Згідно з додатковою угодою, яка вже набрала чинності, 50% оплати буде проводитися в рублях, а 50% - у юанях.

Джерело фото: ua.depositphotos.com