Ціни на нафту падають через погіршення прогнозів щодо попиту, - ЗМІ

Світові ціни на нафту знижуються через прогнози рецесії в США, зростанням захворюваності на Covid-19 в Китаї та теплу погоду. Про це пише Bloomberg.

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"Нафта West Texas Intermediate впала до $76 за барель після падіння на 4,2% у вівторок, що стало найбільшим падінням з листопада. Зростання числа загиблих у Китаї через швидке ослаблення вірусних обмежень перевищує кількість крематоріїв, і є попередження про нові жертви, що наближаються до китайського Місячного Нового року. Тим часом температури вище за середню в США та Європі послаблюють побоювання з приводу енергетичної кризи", - пише видання.

За словами колишнього президента Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільяма Дадлі, оскільки Федеральна резервна система підвищує ставки для придушення інфляції, рецесія в США не за горами. Колишній голова ФРС Алан Грінспен також заявив, що рецесія є "найімовірнішим результатом" для найбільшої економіки світу.

Нафта продемонструвала невелике зростання минулого року, оскільки скорочення ліквідності посилило волатильність. Після різкого зростання після вторгнення Росії в Україну в лютому, вона потім втратила позиції зі зростанням побоювань щодо глобального спаду. Санкції проти Москви у зв'язку з конфліктом призвели до того, що її нафтові потоки впали до мінімуму 2022 року, і трейдери відстежують можливі дії у відповідь з боку Росії.

"Зростання захворюваності Covid у Китаї може вплинути на попит у найближчій перспективі", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів у ING Groep NV у Сінгапурі. Проте додав, що ослаблення обмежень на поширення вірусу в країні має бути конструктивним для перспектив попиту в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Видобуток сирої нафти в Організації країн-експортерів (ОПЕК) нафти в грудні 2022 року з ріс, оскільки Нігерія частково подолала довгостроковий спад, вживши заходів щодо боротьби з розкраданнями нафти. Країна фактично забезпечила весь прибуток, тоді як інші учасники дотримувалися виробничих обмежень.

Відновлення падіння цін на нафту може привернути увагу постачальників ОПЕК+, включаючи Ер-Ріяд, оскільки вони обмірковують державні бюджети, глобальні баланси сирої нафти та макроекономічні перспективи на наступний рік. Минулого місяця міністр нафти Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман попередив, що ОПЕК та її союзники не мали іншого вибору, окрім як залишатися активними, враховуючи невизначеність, з якою стикається ринок.

Нагадаємо, через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня