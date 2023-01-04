Цены на нефть падают из-за ухудшения прогнозов спроса, - СМИ

Мировые цены на нефть снижаются из-за прогнозов рецессии в США, роста заболеваемости Covid-19 в Китае и теплой погоды. Об этом пишет Bloomberg.

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"Нефть West Texas Intermediate упала до $76 за баррель после падения на 4,2% во вторник, что стало самым большим падением с ноября. Рост числа погибших в Китае из-за быстрого ослабления вирусных ограничений превышает количество крематориев, и есть предупреждение о приближающихся новых жертвах. к китайскому Лунному Новому году. Тем временем температуры выше средней в США и Европе ослабляют опасения по поводу энергетического кризиса", - пишет издание.

По словам бывшего президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, поскольку Федеральная резервная система повышает ставки по подавлению инфляции, рецессия в США не за горами. Бывший глава ФРС Алан Гринспен также заявил, что рецессия является "вероятнейшим результатом" для крупнейшей экономики мира.

Нефть продемонстрировала небольшой рост в прошлом году, поскольку сокращение ликвидности усилило волатильность. После резкого роста после вторжения России в Украину в феврале она затем потеряла позиции с ростом опасений по поводу глобального спада. Санкции против Москвы в связи с конфликтом привели к тому, что ее нефтяные потоки упали до минимума 2022 года, и трейдеры отслеживают возможные ответные действия со стороны России.

"Рост заболеваемости Covid в Китае может повлиять на спрос в ближайшей перспективе", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре. Однако он добавил, что ослабление ограничений на распространение вируса в стране должно быть конструктивным для перспектив спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Добыча сырой нефти в Организации стран-экспортеров (ОПЕК) нефти в декабре 2022 года с рос, поскольку Нигерия частично преодолела долгосрочный спад, приняв меры по борьбе с хищениями нефти. Страна фактически обеспечила всю прибыль, в то время как другие участники соблюдали производственные ограничения.

Возобновление падения цен на нефть может привлечь внимание поставщиков ОПЕК+, включая Эр-Рияд, поскольку они обдумывают государственные бюджеты, глобальные балансы сырой нефти и макроэкономические перспективы на следующий год. В прошлом месяце министр нефти Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман предупредил, что у ОПЕК и ее союзников не было другого выбора, кроме как оставаться активными, учитывая неопределенность, с которой сталкивается рынок.

Напомним, из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня