Україна домовилась з Польшею про гарантовані потужності для імпорту газу

Оператор ГТС України домовився з польським оператором газотранспортної системи Gaz-System про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн м³ на добу.

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Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

Зазначається, що оновлена потужність доступна з 1 січня по 30 вересня 2025 року. Вперше вона буде пропонуватися на місячному аукціоні 16 грудня 2024 року.

Повідомляється, що замовники послуг транспортування також зможуть отримати доступ до бронювання вказаної потужності на квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових аукціонах відповідно до календаря ENTSO-G.

«Наша багатомісячна робота з польським партнером Gaz-System дозволила забезпечити збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України. Це посилення безпеки постачання газу для України та збільшення можливостей для замовників транспортувати і зберігати газ у нас», – підкреслив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Він додав, що ОГТСУ продовжує працювати над збільшенням потужностей за всіма напрямками. За останній рік були запроваджені гарантовані потужності з усіма суміжними країнами, що відкрило доступ до природного газу з багатьох джерел, тим самим забезпечуючи додаткову безпеку постачання газу як для України, так і для регіону в цілому.

Нещодавно ОГТСУ отримав підтвердження від словацького оператора Eustream щодо гарантованого постачання 42 млн куб. м газу до кінця зими 2026 року.

З 1 січня транзит російського газу через Україну припиниться

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Водночас Оператор ГТС очікує, що після припинення транзиту ймовірність російських атак на газову інфраструктуру України зросте та вживає всіх заходів щоб знизити ці ризики.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.