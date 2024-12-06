Украина договорилась с Польшей о гарантированных мощностях для импорта газа

Оператор ГТС Украины договорился с польским оператором газотранспортной системы Gaz-System о введении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Польши в Украину в объеме около 5,15 млн. м³ в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Обновляемая мощность доступна с 1 января по 30 сентября 2025 года. Впервые оно будет предлагаться на месячном аукционе 16 декабря 2024 года.

Сообщается, что заказчики транспортных услуг также смогут получить доступ к бронированию указанной мощности на квартальных, месячных, суточных и внутрисуточных аукционах в соответствии с календарем ENTSO-G.

"Наша многомесячная работа с польским партнером Gaz-System позволила обеспечить увеличение гарантированных мощностей для транспортировки газа из Польши в Украину", — подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа. .

Он добавил, что ОГТСУ продолжает работать над увеличением мощностей по всем направлениям. За последний год были введены гарантированные мощности со всеми сопредельными странами, что открыло доступ к природному газу из многих источников, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность поставок газа как для Украины, так и для региона в целом.

Недавно ОГТСУ получил подтверждение от словацкого оператора Eustream о гарантированной поставке 42 млн куб. м газа к концу зимы 2026 года.

С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита.

В то же время Оператор ГТС ожидает, что после прекращения транзита вероятность российских атак на газовую инфраструктуру Украины возрастет и принимает все меры, чтобы снизить эти риски.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ .