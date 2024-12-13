Молдова объявила чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике: все подробности

Парламент Молдовы вечером 12 декабря объявил чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на 60 дней начиная с 16 декабря ввиду ситуации в энергетике. За соответствующий проект решения, поданный правительством 11 декабря, проголосовало 56 депутатов (при 51 минимально необходимом).

Как говорится в сообщении парламента, инициатива была предложена на основании доклада Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы, а также с учетом того факта, что недостаточность энергоресурсов напрямую и непосредственно влияет на безопасность государства и граждан.

Правительство Молдовы указывает, что приостановка российским "Газпромом" поставок природного газа в Приднестровский регион может породить гуманитарный кризис, а также создать риски для обеспечения работы и стабильности энергетического сектора Молдовы. Для решения же ситуации потребуется вовлечение большего числа органов власти и привлечение финансовой поддержки от партнеров.

Отмечается, что дефицит электроэнергии будет покрываться за счет закупок на румынской бирже электроэнергии, администрируемой оператором румынского рынка OPCOM, в пределах лимита коммерческой мощности для импорта электроэнергии из торговой зоны ENTSO-E в направлении Украины и Молдовы.

"Ситуация усугубляется ограниченностью мощностей импорта электроэнергии, выделенными Украине и Молдове. Поэтому, помимо невозможности увеличения лимита коммерческой мощности между Румынией и Республикой Молдова выше 315 МВт, существует риск удорожания импортируемой электроэнергии и невозможности покрытия всего дефицита", - говорится в сообщении.

Еще одним негативным фактором называется то, что линия электропередачи Исакча - Вулкэнешть между Румынией и Молдовой пересекает территорию Украины, что делает ее уязвимой к перебоям в случае новых атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Эта зима должна стать последней зимой в истории страны, когда нам может угрожать энергетическая опасность. Мы избавились от газового шантажа на правом берегу, а от энергетического шантажа сможем избавиться с завершением строительства линии высокого напряжения Кишинев - Вулкэнешть", - заявил премьер-министр Дорин Речан.

В чем суть ЧП в Молдове

По его словам, объявление чрезвычайного положения необходимо, поскольку дает возможность немедленного принятия через Комиссию по чрезвычайным ситуациям ряда мер, направленных на предотвращение, уменьшение и ликвидацию последствий ситуации, сложившейся в энергетике.

В частности, предполагается установить специальный режим закупок электроэнергии и природного газа в ускоренном темпе и выделить деньги на это. Таким же образом могут быть приняты решения, дающие поставщикам и системным операторам право покупать, транспортировать или распределять электроэнергию и газ по всей стране.

Решениями комиссии могут быть приняты и меры по рационализации потребления энергоресурсов, а также по организации информирования граждан о масштабах чрезвычайной ситуации и мерах по защите населения.

Во время ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы будет издавать исполнительные приказы для руководителей центральных и местных органов власти, экономических агентов, государственных учреждений, а также для граждан и других лиц, находящихся на территории страны. Предусмотрено, что эти решения будут вступать в силу с момента принятия.

Отметим также, что после отчета Речана в парламенте состоялось голосование за вынесение вотума недоверия правительству, инициированное еще 5 декабря 26 депутатами от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Причиной для этого послужила именно ситуация в энергетической сфере.

Тем не менее, голосов для отставки правительства не нашлось. Отметим, что большинство в 62 депутата в парламенте ныне имеет пропрезидентская партия "Действие и солидарность", а у Блока коммунистов и социалистов лишь 29 мандатов.

Румыния вызвалась помочь Молдове

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа на своей странице в Facebook сообщил, что его ведомство тесно сотрудничает с соответствующими органами власти Молдовы и на европейском уровне на случай остановки поставок со стороны "Газпрома".

"Наши братья за Прутом нуждаются в помощи Румынии перед лицом огромного давления, которое Россия оказывает в плане доступа к энергии. Нет ничего хуже, чем зависеть от тех, кто использует свои ресурсы не для развития, не для помощи, а как оружие шантажа", - заявил он.

Себастьян Бурдужа. Фото: Facebook-страница министра

По словам чиновника, уже запущен совместный план действий, "чтобы избежать сюрпризов". Он предусматривает:

диалог между румынскими и молдавскими компаниями по закупке электроэнергии при необходимости; определение технических решений для подачи электроэнергии по существующим линиям, в том числе по линиям 110 кВ, пересекающим Прут; установление приоритетности доступа Молдовы к хранящемуся в Румынии газу "в случае возникновения кризиса на Пруте", после обеспечения внутреннего потребления в самой Румынии; увеличение оперативных балансирующих мощностей по поставке газа в Молдову.

"У Румынии есть обязанность, у Европы есть обязанность не бросать Республику Молдова и Украину перед лицом агрессии, исходящей с востока, либо в форме танков, ракет и ненависти, либо посредством варварского шантажа в энергетическом секторе", - подчеркнул Бурдужа.

Закупленного газа хватит на отопление?

Дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" заявила, что 12 декабря на 100% завершила закупку объемов газа, необходимых для всего отопительного сезона по март 2025 года для правобережной части страны.

В общей сложности закуплено 7,95 миллиона МВт·ч, что оценивается в 747,9 миллиона кубометров газа. Средневзвешенная закупочная цена достигла 47,88 евро/МВт·ч, что составляет порядка 509,15 евро за 1000 кубометров.

Почти весь объем - 7,44 миллиона МВт·ч, или 700,1 миллиона кубометров газа, был закуплен на Румынской товарной бирже в августе-декабре, а остальное - у компании "Энергоком".

Причина энергетического кризиса в Молдове

Напомним, что энергетический кризис в Молдове ожидается в связи с возможным прекращением поставок российского газа с 1 января 2025 года в результате прекращения транзита через Украину, которая отказалась от продления соответствующего контракта с "Газпромом".

Ранее сообщалось, что молдавские власти обсуждали с "Газпромом" возможность поставок по Трансбалканскому газопроводу. Однако соответствующие договоренности пока так и не достигнуты.

Отметим, что Молдова получает газ из РФ по контракту, который действует до конца октября 2026 года. При этом с осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки до 5,7 миллиона кубометров в сутки, что значительно меньше зимнего потребления Молдовой.

С конца 2023 года весь предназначенный Молдове российский газ идет в граничащую с Украиной самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику, занимающую левобережье Днестра.

Основная часть поступает на Молдавскую ГРЭС в Днестровске, а остальное используется на покрытие бытовых нужд. Другими словами, Молдова передает туда газ в обмен на получение электроэнергии (ГРЭС покрывает 80% потребностей Молдовы).

Таким образом, прекращение же поставок газа приведет к резкому снижению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, что поставит под угрозу электроснабжение правого берега Днестра.

Приднестровье тоже объявило ЧП

9 декабря фактический лидер региона Вадим Красносельский объявил чрезвычайное положение в экономике сроком лишь на 30 дней. 11 декабря решение утвердил парламент непризнанной республики.

Им, в частности, предусмотрены особый порядок закупки и рационализация потребления газа и других энергоресурсов, ограничение отдельных видов финансовой и экономической деятельности, особый порядок продажи и распределения продовольствия и предметов первой необходимости, принятие мер по устранению последствий дефицита энергоресурсов.

В частности, введен запрет экспорта энергоресурсов организациями. При этом предусмотрено, что Молдавская ГРЭС продолжит поставлять электроэнергию на правый берег Днестра при условии сохранения поставок газа.