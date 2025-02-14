Нафта припинила тритижневе падіння на тлі відстрочки мит Трампа і почала дорожчати

14 лютого ціни на нафту зросли через підвищений попит на паливо та відкладення планів США щодо нових тарифів до квітня. Експерти вважають, що це дасть більше часу, щоб уникнути торгової війни.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що станом на 12:15 ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 39 центів, або на 0,5%, до 75,41 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 28 центів, або 0,4%, до 71,57 долара.

Президент США Дональд Трамп наказав офіційним особам вивчити можливість взаємних мит проти країн, які обкладають митами американські товари, і повернути рекомендації до 1 квітня. Це дозволяє уникнути негайного введення тарифів і дає час для переговорів.

"Позитивний розвиток торговельного фронту в світлі затримок мит США прокладає шлях до деякого відновлення цін на нафту сьогодні вранці, оскільки середовище ризику нагрівається до перспектив подальшого досягнення торгового консенсусу", — сказав ринковий стратег IG Йеп Джун Ронг.

Він додав, що підвищення цін на нафту може бути обмеженим, оскільки учасники ринку мають усвідомити перспективи повернення російських поставок на ринок на тлі потенційних українсько-російських мирних переговорів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), російський експорт нафти може бути збережений, якщо буде знайдено спосіб обійти останній пакет санкцій США, останнім часом у січні російський добуток нафти незначно зріс.

Водночас світовий попит на нафту зріс до 103,4 мільйона барелів на добу, що на 1,4 мільйона барелів на добу більше в порівнянні з минулим роком, повідомили в п'ятницю аналітики JPMorgan.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що нафта у світі дешевшає третій тиждень поспіль оскільки інвестори занепокоєні відновленням тарифної війни між Китаєм та США.Експерти прогнозують, що найближчим часом нафтові ринки будуть нестабільними.