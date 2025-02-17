Нафта здорожчала на тлі можливих мирних переговорів між Україною та РФ

Ціни на нафту відреагували на повідомлення про можливі мирні переговори між Росією та Україною, які можуть вплинути на обсяги поставок та санкційну політику.

Про це пише Reuters.

У понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, до 74,81 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate залишилася на рівні 70,75 долара за барель.

Ринок уважно стежить за переговорами, які ініціювала адміністрація президента США Дональда Трампа, обговорюючи можливість припинення війни в Україні.

За словами старшого ринкового аналітика Phillip Nova Пріянки Сачдеви, у разі досягнення домовленостей і послаблення санкцій більше російської нафти може вийти на світові ринки, що здатне негативно вплинути на ціни. Однак експерт також зазначає, що загалом перспективи попиту на нафту залишаються стабільними.

Санкції США та ЄС, накладені на російський нафтовий сектор, суттєво обмежили поставки енергоресурсів, що вплинуло на світовий ринок. Разом із цим певний тиск на нафтові котирування створює імовірність глобальної торговельної війни, оскільки минулого тижня Дональд Трамп доручив переглянути систему взаємних мит проти країн, які обкладають американські товари додатковими тарифами.

Зазначається, що попри невизначеність щодо ситуації на ринку, енергетичні компанії США продовжують нарощувати видобуток. За даними Baker Hughes, кількість нафтових і газових бурових установок у США зросла третій тиждень поспіль – до 588 одиниць станом на 14 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може найближчим часом зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення можливостей завершення війни. Очікується, що перші переговори між США та Росією відбудуться у Саудівській Аравії вже найближчими днями. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що у будь-яких реальних переговорах братимуть участь не лише Вашингтон і Москва, а й Україна та Європа.