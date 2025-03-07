У Трампа пригрозили РФ серйозними санкціями проти енергетики у разі відмови від припинення вогню

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні не зволікатимуть із санкціями проти енергетики Росії, якщо країна-агресор відмовиться припинити бойові дії в Україні.

Про це пише Bloomberg.

За словами Бессента, за вказівкою президента США Дональда Трампа санкції проти Росії "будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу".

Він наголосив, що США можуть запровадити серйозні санкції проти російської енергетики, якщо це буде рушійною силою для припинення вогню в Україні.

Також Бессент додав, що адміністрація Трампа спонукає Україну сісти за стіл переговорів, щоб підписати угоду про припинення вогню з Росією.

Міністр фінансів зазначив, що додаткові санкції проти Росії, можуть стати в нагоді для США, оскільки вони будуть мати більше важелів впливу на переговорах.

Трамп введе нові економічні санкції проти РФ

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем очікує, що президент Трамп запровадить проти економіки РФ нові санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні

"Путін був зухвалим і публічно чинив опір пропозиціям президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп введе більше економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів Росії, і при необхідності застосує масові тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл переговорів", - написав сенатор у Х .

Раніше повідомлялося, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що США готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Зауважимо, що 27 лютого Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій, запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.