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Трамп признал, что ссора с Зеленским в Овальном кабинете была элементом давления на Украину
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по Украине уже согласованы, но еще многое нужно сделать, и это станет предметом его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, на войне продолжают гибнуть тысячи солдат с обеих сторон.
"Это должно закончиться сейчас. Я очень жду разговора с президентом Путиным", — подчеркнул президент США.
Трамп уверен в готовности России к перемирию с Украиной
Выступая перед журналистами, Трамп выразил уверенность в том , что Россия одобрит 30-дневное перемирие, ранее согласованное между представителями Украины и США на переговорах в Саудовской Аравии. Reuters.
" Они согласятся", — заявил он, подчеркивая, что Москва не станет отвергать эту инициативу.
Кроме того, Трамп уточнил, что во время предстоящего разговора с Путиным 18 марта планируют обсудить вопросы возможных территориальных уступок со стороны Киева, а также ситуацию вокруг находящейся под российской оккупацией Запорожской атомной электростанции.
"Предстоящий разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в критическую стадию. Киев и другие игроки поддерживают необходимость завершения войны", — сказал президент США.
Давление на Украину
Трамп отметил, что его решение о прекращении военной помощи Украине в начале марта, а также встреча с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля способствовали тому, чтобы Киев пересмотрел свою позицию.
"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", — подчеркнул Трамп.
Отвечая на вопрос, повлияло ли решение США прекратить поставки оружия и разведданных Украине на положение дел украинской армии в Курской области, Трамп заявил, что его решение о прекращении не имело никаких последствий:
"Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь — это человечность", - заявил президент США.
Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроля над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров по прекращению огня.
Также Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление об условиях прекращения огня, однако оно не является полным.