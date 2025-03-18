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Трамп визнав, що сварка із Зеленським в Овальному кабінеті була елементом тиску на Україну
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже узгодженні, але ще чимало потрібно зробити, і це стане предметом його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, на війні продовжують гинути тисячі солдатів з обох сторін.
"Це має закінчитися зараз. Я дуже чекаю розмови з президентом Путіним",- наголосив президент США.
Трамп упевнений у готовності Росії до перемир’я з Україною
Виступаючи перед журналістами, Трамп висловив упевненість у тому, що Росія схвалить 30-денне перемир’я, яке раніше було погоджено між представниками України та США на переговорах у Саудівській Аравії, повідомляє Reuters.
"Вони погодяться", — заявив він, підкреслюючи, що Москва не стане відкидати цю ініціативу.
Крім того, Трамп уточнив, що під час майбутньої розмови з Путіним 18 березня планують обговорити питання можливих територіальних поступок з боку Києва, а також ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції, що перебуває під російською окупацією.
"Майбутня розмова з Путіним буде дуже важливою, переговори щодо України вступають у критичну стадію. Київ та інші гравці підтримують необхідність завершення війни", - сказав президент США.
Тиск на Україну
Трамп зазначив, що його рішення про припинення військової допомоги Україні на початку березня, а також зустріч із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого сприяли тому, щоб Київ переглянув свою позицію.
"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", — підкреслив Трамп, коментуючи тиск на Зеленського.
Відповідаючи на питання, чи вплинуло рішення США припинити постачання зброї та розвідданих Україні на стан справ української армії в Курській області, Трамп заявив, що його рішення щодо припинення не мало жодних наслідків:
"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся — це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - наголосив очільник Білого дому.
Раніше Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.
Також Трамп заявив, що Путін зробив багатообіцяючу заяву про умови припинення вогню, однак вона не є повною.