Трамп назначил спецпредставителя по Украине: будет общаться с Зеленским и украинским руководством

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога своим специальным представителем исключительно в отношении Украины. Он будет общаться напрямую с президентом Владимиром Зеленским и украинским руководством.

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Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Генерал Келлог, достопочтенный военный эксперт, будет непосредственно работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", — написал глава Белого дома.

В феврале Трамп подписал указ о назначении Кита Келлога спецпредставителем по Украине и России. В феврале он совершил визит в Киев.

Что известно о Кита Келлоге

Трехзвездочный генерал армии в отставке, 80-летний Келлог работал в первой администрации Трампа, где он занимал должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности, а затем советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

Прежде он 35 лет проработал в американской армии и международном бизнесе и был сопредседателем Центра американской безопасности в Институте политики Америка превыше всего (AFPI). Келлог являлся соавтором плана прекращения войны в Украине.

Но визит в Москву 13 марта совершил миллиардер и близкий друг Трампа Стив Виткофф, которого американский президент назначил спецпредставителем на Ближнем Востоке. Келлог также не участвовал в переговорах в Саудовской Аравии.

Келлога отстранили от переговоров о мире по требованию РФ

Кита Келлога отстранили от введения переговоров по урегулированию войны по требованию России, писало NBC, ссылаясь на слова представителя Белого дома.

Издание указывает, что Келлог отсутствовал на недавних переговорах в Саудовской Аравии, хотя ввиду статуса спецпредставителя по вопросам Украины и России, должен присутствовать.

Высокопоставленный российский чиновник рассказал NBC, что глава Кремля Владимир Путин "считает его слишком проукраинским". Кроме того, дочь Келлога не раз посещала Украину в качестве волонтера.

"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – сказал он.