Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев и заявил о шансе провести "хорошие потенциальные переговоры"

Специальный представитель США по Украине Кит Келлог в среду, 19 февраля, прибыл в Киев. На столичном вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает корреспондентка "Общественного".

Комментируя свой визит, Келлог отметил, что рассматривает его как возможность "хороших потенциальных переговоров". По его словам, главная задача миссии – выслушать украинскую сторону и определить, какую помощь может оказать Вашингтон.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", — заявил Келлог.

Он также добавил, что Трамп понимает человеческие страдания, масштабы разрушений и США хотят, чтобы это прекратилось.

Известно, что перед визитом в Киев Келлог 18 февраля провел переговоры в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Евросовета Антониу Коштой.

В тот же день он посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой. Польская сторона подтвердила, что инициатива встречи пришла от США.

Визит Келлога в Украину продлится два дня. Ожидается, что он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что вскоре американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования войны и Украина тоже станет частью встречи.

В свою очередь 14 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими другими представителями российских властей, кроме Владимира Путина, но только после того, как с президентом США Дональдом Трампом будет подготовлен план об окончании войны.