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Спецпредставник США Келлог прибув до Києва та заявив про шанс провести "хороші потенційні переговори"

Спецпредставник США Келлог прибув до Києва та заявив про шанс провести "хороші потенційні переговори"
Фото: скриншот

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, прибув до Києва. На столичному вокзалі його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного".

Коментуючи свій візит, Келлог зазначив, що розглядає його як можливість для "хороших потенційних переговорів". За його словами, головне завдання місії — вислухати українську сторону та визначити, яку допомогу може надати Вашингтон.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", — заявив Келлог.

Він також додав, що Трамп розуміє людські страждання, масштаби руйнувань і США хочуть, щоб це припинилося.

Відомо, що перед візитом до Києва Келлог 18 лютого провів переговори в Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Євроради Антоніу Коштою.

Того ж дня він відвідав Польщу, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Польська сторона підтвердила, що ініціатива зустрічі надійшла від США.

Візит Келлога до України триватиме два дні. Очікується, що він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Додамо, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що невдовзі американські і російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни і Україна теж стане частиною зустрічі.

У свою чергу 14 лютого на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічатися ні з якими іншими представниками російської влади, окрім Володимира Путіна, але лише після того, яка з президентом США Дональдом Трампом буде підготовлено план про закінчення війни.

Автор:
Тетяна Гойденко