Трамп призначив спецпредставника по Україні: спілкуватиметься з Зеленським та українським керівництвом

Президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога своїм спеціальним представником виключно щодо України. Він спілкуватиметься безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським та українським керівництвом.

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Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

"Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки", – написав очільник Білого дому.

У лютому Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. У лютому він здійснив візит до Києва.

Що відомо про Кіта Келлога

Тризірковий генерал армії у відставці, 80-літній Келлог працював в першій адміністрації Трампа, де він обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки, а потім — радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Перед тим він 35 років пропрацював в американській армії та міжнародному бізнесі та був співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики Америка понад усе (AFPI). Келлог був співавтором плану припинення війни в Україні.

Але візит до Москви 13 березня здійснив мільярдер та близький друг Трампа Стів Віткофф, якого американський президент призначив спецпредставником на Близькому Сході. Келлог також не брав участі в переговорах у Саудівській Аравії.

Келлога усунули від переговорів про мир на вимогу РФ

Кіта Келлога усунули від введення переговорів щодо врегулювання війни на вимогу Росії, писало NBC, посилаючись на слова представника Білого дому.

Видання вказує, що Келлог був відсутній на нещодавніх переговорах у Саудівській Аравії, хоча зважаючи на статус спецпредставника з питань України та Росії, мав би бути присутнім.

Високопоставлений російський чиновник розповів NBC, що очільник Кремля Володимир Путін "вважає його занадто проукраїнським". Крім того, дочка Келлога неодноразово відвідувала Україну у якості волонтера.

"Келлог - колишній американський генерал, занадто близький до України. Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", - сказав він.