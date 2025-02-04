Кіта Келлога офіційно призначили спецпредставником із питань України та РФ

Президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав указ про призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

Про це пише "Голос Америки".

“Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну,” - наголосив Трамп під час підписання указу.

Що відомо про Кіта Келлога

Тризірковий генерал армії у відставці, 80-літній Келлог працював в першій адміністрації Трампа, де він обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки, а потім — радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Перед тим він 35 років пропрацював в американській армії та міжнародному бізнесі та був співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики Америка понад усе (AFPI). Келлог був співавтором плану припинення війни в Україні.

В одному зі своїх останніх інтерв'ю, Келлог заявляв, що Україна та Росія повинні будуть піти на поступки для досягнення перемир'я.

"Ми матимемо дискусії з усіма протягом часу, ймовірно, найближчого, щоб знайти спосіб... закінчити цей конфлікт, і це буде добре для обох сторін. І обидві сторони повинні будуть віддати потроху", - сказав Келлог.

Крім того, він наголошував на тому, що в Україні необхідно провести президентські та парламентські вибори.

Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог.

Повідомлялося, що Келлог приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.

Проте план Келлога, який він виклав раніше в аналітичному інституті America First, викликає неоднозначну реакцію як в Україні, так і серед міжнародної спільноти.

Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.