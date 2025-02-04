Кита Келлога официально назначили спецпредставителем по Украине и РФ

Президент США Дональд Трамп 3 февраля подписал указ о назначении Кита Келлога спецпредставителем по Украине и России.

Об этом пишет "Голос Америки".

“Мы достигли значительного прогресса по отношению к России и Украине. Увидим, что будет. Но был достигнут значительный прогресс. Мы должны остановить ту бессмысленную войну", — подчеркнул Трамп при подписании указа.

Что известно о Ките Келлоге

Генерал армии в отставке, 80-летний Келлог работал в первой администрации Трампа, где он занимал должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности, а затем советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

Прежде он 35 лет проработал в американской армии и международном бизнесе и был сопредседателем Центра американской безопасности в Институте политики Америка превыше всего (AFPI). Келлог являлся соавтором плана прекращения войны в Украине.

В одном из своих последних интервью Келлог заявлял, что Украина и Россия должны будут пойти на уступки для перемирия.

"У нас будут дискуссии со всеми в течение времени, вероятно, ближайшего, чтобы найти способ... закончить этот конфликт, и это будет хорошо для обеих сторон. И обе стороны должны будут отдать понемногу", — сказал Келлог.

Кроме того, он подчеркивал, что в Украине необходимо провести президентские и парламентские выборы.

Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней

Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог.

Сообщалось, что Келлог приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.

Тем не менее, план Келлога, который он изложил ранее в аналитическом институте America First, вызывает неоднозначную реакцию как в Украине, так и среди международного сообщества.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.