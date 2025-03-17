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Безопасность ЗАЭС и доступ к портам в Черном море: спецпосланник Трампа назвал приоритетные вопросы на переговорах
В ходе переговоров о прекращении огня в Украине ключевыми темами должны быть вопросы безопасности Запорожской АЭС и доступ к портам в Черном море.
Об этом заявил специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в эфире CBS News.
"Припинення вогню передбачає, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2 000 кілометрів... Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів для реалізації припинення вогню тут", — зазначив Віткофф.
Он добавил, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, должны делать все необходимое для успешного урегулирования.
Виткофф отметил, что "Трамп – это тот, кто принимает окончательные решения", а Путин принимает окончательные решения для России.
"Я думаю, что это очень положительный знак, что они в какой-то момент поговорят. Я думаю, что это свидетельствует о том, что есть положительный импульс, что есть стремление со стороны обеих стран, и, кстати, это касается и Украины, достичь здесь долгосрочного, крепкого мира", — считает спецпредставитель США.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным во вторник, 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине. Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.