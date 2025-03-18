ЗМІ дізналися, яку умову для перемир'я виставив Путін: що вимагатиме від Трампа

Російський диктатор Володимир Путін вимагає призупинити всі поставки зброї Україні на час місячного перемир'я. Саме це і буде передумовою для підписання угоди про припинення вогню.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського чиновника і трьох людей у Москві, ознайомлених із позицією Росії.

Зазначається, що мінімальною метою є припинення допомоги хоча б із боку США, а максимальною - взагалі від всіх західних партнерів.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що Європа "вкрай неохоче погоджується" на таку вимогу Росії, оскільки це ризикує створити ситуацію, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, а Україна – ні.

При цьому Путін вимагає зупинити постачання тимчасово і не проти, щоб вони відновилися після укладання мирної угоди, але в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.

Видання нагадує, що у вівторок Путін та Дональд Трамп мають намір поговорити телефоном про припинення війни в Україні, головною метою якої є 30-денне перемир’я, на яке вже погодився Київ.

Телефонна розмова Трампа та Путіна: що відомо

Сьогодні, 18 березня, Путін і Трамп проведуть переговори про мир між Росією та Україною. Ось що про них відомо:

Телефонна розмова Путіна і Трампа відбудеться в проміжку з 15:00 до 17:00 за київським часом.

Перед сьогоднішньою розмовою з Путіним Трамп заявив, що "багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджено".

Фактично розмова Трампа та Путіна буде присвячена поділу активів між РФ та Україною.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України 11 березня були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.