Трамп рассказал о перспективах мирного соглашения между Украиной и Россией: сколько времени дает Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает, что, несмотря на нынешние переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией, достичь его, возможно, не удастся.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

Мирное соглашение между Киевом и Москвой

Трамп утверждает, что в переговорах по урегулированию российско-украинской войны США более близки с одной из сторон. Однако называть эту сторону он не захотел.

Если его усилия как переговорщика окажутся тщетными, продолжил Трамп, он будет готов отказаться от своей миссии.

"Придет время, когда я скажу: ладно, продолжайте — продолжайте вести себя бессмысленно", — сообщил Трамп.

По его словам, между Путиным и Зеленским есть "огромная ненависть", но, по мнению Трампа, "у нас есть очень хорошие шансы достичь" мирного соглашения.

О санкциях против РФ

Трамп заявил, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определить, "вводит ли его в заблуждение" российский диктатор Владимир Путин.

"Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – амбиции Владимира Путина в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — подчеркнул глава Белого дома, избежав при этом критики Путина.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

"Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы стремимся к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной", — подчеркнул Трамп.

Он отказался отвечать на вопрос, отменит ли военную помощь Киеву.

"Я не хочу сейчас этого говорить. Пока рано об этом говорить. Я не хочу прибегать к этому спору", — сказал президент США.

Ранее президент США заявлял о том, что Кремль якобы готов к заключению "мирного соглашения".

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.