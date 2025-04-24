Трамп заявив, що угода з Росією є, тепер необхідна згода Зеленського

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди", наразі він очікує згоди від України.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, повідомляє CNN.

Не має наміру займати чиюсь сторону

"Думаю, у нас є угода з Росією. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я вважав, що з ним буде легше мати справу", - заявив Трамп.

Коментуючи свої бачення щодо можливих умов припинення бойових дій, очільник Білого дому підкреслив, що не має наміру займати чиюсь сторону у війні між Росією та Україною, але відмовився відповідати, чи буде мирна угода включати положення щодо визнання анексованого Криму російським.

"Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно. Якщо обидві сторони будуть задоволені й підпишуть угоду ‒ це добре. Я не маю фаворитів. Я просто хочу миру", ‒ підкреслив Трамп.

Крім цього, його запитали про можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. За словами Трампа, такий варіант можливий, хоча наразі не є підтвердженим.

"Я планую зустрітись з ним, можливо, але скоріше за все - ні. Але ми можемо зустрітись невдовзі після цього", - додав Трамп.

Зеленського не просять визнавати Крим російським

Трамп відреагував на заяву глави української держави Володимира Зеленського, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Криму. Президент США вважає, що Крим "було втрачено багато років тому" в часи президента Барака Обами, і тепер це "навіть не є предметом обговорення".

"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії?" — запитав президент США.

Він також додав, що Зеленському "нема чим хвалитися" і що "ситуація для України жахлива".

"Він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю ніякого стосунку до росії, але маю великий стосунок до бажання врятувати в середньому 5 тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини", — заявив Трамп.

Очільник Білого дому переконаний, що сторони "дуже близькі до угоди", але "людина, у якої немає „карт для гри", має нарешті піти на це", натякнувши на Зеленського.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. Він повідомив, що деталі угоди та зустрічей щодо припинення вогню він розповість протягом наступних трьох днів.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.