Переговори у Лондоні: Україна не погодиться на заморожений конфлікт та не визнає окупацію Криму

Під час сьогоднішньої зустрічі делегацій у Лондоні Україна підтвердила принципову позицію, що готова вести переговори. Втім, наша держава не погодиться на заморожений конфлікт та ніколи не визнає окупацію Криму.

Про це написала міністерка економіки України Юлія Свириденко в Х.

"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на землі, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же", – заявила Свириденко.

Вона додала, що українці не приймуть заморожений конфлікт, замаскований під мир.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", – підкреслила міністерка.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.

"Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни", – зауважив він.

Нагадаємо, українська делегація у складі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, міністра оборони Рустемом Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги прибули до Лондона для дня зустрічей із партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

Мирні переговори у Лондоні: що відомо

Sky News із посиланням на джерела повідомило, що провідні дипломати України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали заплановану зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про те, як покласти край війні в Україні.

Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Ламмі.

CNN повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. США фактично пропонують заморозити війну по лінії фронту, а окуповані території України залишити під контролем Росії. ЗМІ також писали, що США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах "ширшої" мирної угоди для завершення війни в Україні.

Замість Рубіо США представлятиме спеціальний посланник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. Він повідомив, що деталі угоди та зустрічей щодо припинення вогню він розповість протягом наступних трьох днів.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.