Українська делегація прибула до Лондона на перемовини: зустріч відбудеться між посадовцями нижчого рангу

23 квітня українська делегація прибула до Лондона. Мирні переговори на рівні міністрів закордонних справ США, Франції, Німеччини та Великої Британії, які мали відбутися сьогодні, скасовані. Зустріч відбудеться між дипломатами нижчого рангу.

Українська делегація у Лондоні

Як повідомив голова української делегації, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, він разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибули до Лондона.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру.

"Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", - підкреслив Єрмак.

Мирні переговори на рівні міністрів у Лондоні відкладені

Sky News із посиланням на джерела повідомило, що провідні дипломати України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали заплановану зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні про те, як покласти край війні в Україні.

Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має бути в Лондоні, де проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Ламмі.

Натомість CNN повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. США фактично пропонують заморозити війну по лінії фронту, а окуповані території України залишити під контролем Росії. ЗМІ також писали, що США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах "ширшої" мирної угоди для завершення війни в Україні.

Замість Рубіо США представлятиме спеціальний посланник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. Він повідомив, що деталі угоди та зустрічей щодо припинення вогню він розповість протягом наступних трьох днів.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.