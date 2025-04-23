Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры: встреча состоится между чиновниками низшего ранга

23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон. Мирные переговоры на уровне министров иностранец дел США, Франции, Германии и Великобритании, которые предстояли сегодня, отменены. Встреча состоится между дипломатами низшего ранга.

Украинская делегация в Лондоне

Как сообщил глава украинской делегации, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, он вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой прибыли в Лондон.

"Несмотря на то, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина ясно продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру.

"Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира", — подчеркнул Ермак.

Мирные переговоры на уровне министров в Лондоне отложены

Sky News со ссылкой на источники сообщило, что ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне о том, как положить конец войне в Украине.

Вместо этого дискуссии состоятся между чиновниками из пяти стран. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в Лондоне, где проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Ламми.

Вместо этого CNN собщило, что государственный секретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах, поскольку Украина дала понять, что отвергает ключевую деталь предложения администрации Трампа по прекращению войны. США фактически предлагают заморозить войну по линии фронта, а оккупированные территории оставить под контролем России. СМИ также писали, что США готовы признать контроль России над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения для завершения войны в Украине.

Вместо Рубио США будет представлять специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Напомним, что 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе. Он сообщил, что детали соглашения и встреч по прекращению огня он расскажет в течение следующих трех дней.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.