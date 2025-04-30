На Совбезе ООН призвали к немедленному прекращению огня в Украине и осудили атаки РФ

Большинство членов Совета Безопасности ООН во время заседания, инициированного Францией, призвали к немедленному прекращению огня в Украине, осудили массированные удары России по гражданскому населению и выступили за мирное урегулирование в соответствии с Уставом ООН.

Об этом сообщает Суспільне.

Позиция Совбеза ООН и РФ

По данным представителей ООН, в апреле резко возросло число погибших среди гражданского населения, в том числе детей, в результате ракетных и дроновых атак со стороны России. Украина заявила о готовности поддержать 30-дневное перемирие, однако подчеркнула, что не согласится на "мир любой ценой".

В то же время, Россия отрицала свою причастность к жертвам среди мирного населения и обвинила Украину в провокациях.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло выразила осторожную надежду на сдвиги в переговорах по прекращению войны, в то же время отметив тревожное усиление атак на гражданское население Украины, пишет Укринформ.

Дикарло отметила, что последние недели отметились оживлением усилий по привлечению сторон к переговорному процессу, что позволяет надеяться на продвижение в направлении прекращения огня и мирного урегулирования. В то же время она отметила, что обстрелы украинских городов продолжаются.

Дикарло сообщила, что в апреле погибло по меньшей мере 151 гражданское лицо, еще 697 были ранены — больше, чем в марте, когда количество жертв возросло в 1,5 раза по сравнению с февралем.

США призывают к прекращению огня

США считают, что ответственность за прекращение войны лежит как на России, так и на Украине, и отмечают потенциальные преимущества для обеих сторон от своих мирных инициатив.

Исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли заявил, что путь к миру должен начинаться с всеобъемлющего прекращения огня. Он также подчеркнул, что, к сожалению, Россия продолжает наносить массированные удары по Украине, что приводит к ненужным жертвам среди мирного населения.

Латвия: Россия вводит мир в заблуждение

Латвия заявила, что Россия не намерена прекращать войну в Украине и пытается ввести мир в заблуждение, используя так называемые мирные переговоры.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница Латвии Санита Десландес подчеркнула, что Россия не заинтересована в прекращении огня, которое предлагают США. По ее словам, объявленное Россией временное перемирие является лишь манипуляцией, направленной на введение международного сообщества в заблуждение относительно его истинных намерений.

Украина хочет мира как никто другой

Заместитель министра иностранных дел Украины Марианна Беца заявила, что Украина стремится к миру.

"Украина хочет мира как никто другой, – подчеркнула Беца, – однако мы не можем принять мир любой ценой".

Она сообщила, что с 11 марта, когда США предложили полное и безоговорочное прекращение огня во время переговоров в Саудовской Аравии, Россия продолжила атаковать Украину, сбросив почти 8500 управляемых авиабомб.

Во время обстрела Киева 24 апреля Россия использовала баллистическую ракету, производимую в Северной Корее, подтверждающую угрожающий безопасности Индо-Тихоокеанского региона альянс между РФ и КНДР. Кроме того, Россия активно вербует граждан Китая из-за соцсетей.

Заместитель министра иностранных дел озвучила позицию Украины относительно предложения России о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, выдвинутом Путиным.

Она подчеркнула, что если Россия действительно стремится прекратить войну, то перемирие можно объявить уже сейчас, а не ждать 8 мая.

Она отметила, что эта инициатива Кремля больше похожа на пиар-ход или попытку получить тактические преимущества, а не на подлинное стремление к миру.

Шаги к миру

Недавно во время встречи делегаций в Лондоне Украина подтвердила свою неизменную позицию готовности к переговорам. Однако наше государство заявило, что не согласится на замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.