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Украина вернула раненых защитников по стамбульским договоренностям (ФОТО)
Украина начала реализацию стамбульских договоренностей по возвращению своих граждан из российского плена. Сегодня состоялся первый этап обмена, в рамках которого домой вернулись тяжелораненые и раненые украинские воины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта", — заявил Зеленский.
Их численность президент не называет.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось уволить и офицеров.
Все уволенные сегодня имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни:
- ампутированные конечности;
- проблемы со зрением;
- абсцессы;
- инфекции;
- травмы;
- осколочные ранения;
- Хронические болезни.
- диагностированный гепатит и туберкулез.
Возвращенные защитники будут отправлены в медицинские центры. Там они пройдут необходимые обследования, после чего будут направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.
Все воины получат полную необходимую помощь. Им восстановят документы и выплатят денежное довольствие за время пребывания в плену.
Отмечается, что из соображений безопасности точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.
Обмен пленными "1000 на 1000"
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Обмен проходил в три этапа 23, 24 и 25 мая 2025 года. В рамках первой части обмена, 23 мая, удалось вернуть домой 390 человек.
24 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 307 военных .
25 мая состоялся заключительный этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента возвращено на родную землю 303 украинских воина.