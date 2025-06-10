Україна повернула поранених захисників за стамбульськими домовленостями (ФОТО)

Україна розпочала реалізацію стамбульських домовленостей щодо повернення своїх громадян з російського полону. Сьогодні відбувся перший етап обміну, в рамках якого додому повернулися важкопоранені та поранені українські воїни.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту", - заявив Зеленський.

Їхню чисельність президент не називає.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Усі звільнені сьогодні мають важкі поранення та тяжкі хвороби:

ампутовані кінцівки;

проблеми із зором;

абсцеси;

інфекції;

травми;

осколкові поранення;

хронічні хвороби.

діагностований гепатит та туберкульоз.

Повернені захисники одразу будуть доправлені до медичних центрів. Там вони пройдуть необхідні обстеження, після чого їх направлять на подальше лікування та медичну реабілітацію.

Усі звільнені воїни отримають повну необхідну допомогу. Їм відновлять документи та виплатять грошове забезпечення за час перебування в полоні.

Наголошується, що з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Обмін відбувався у три етапи 23, 24 та 25 травня 2025 року. В рамках першої частини обміну, 23 травня, вдалося повернути додому 390 людей.

24 травні відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 307 військових.

25 травня відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна.