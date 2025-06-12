Обмін полонених: Україна повернула додому нову групу важкопоранених і важкохворих воїнів (ФОТО)

11 червня Україна та Росія провели новий обмін військовополонених. Додому повернули нову групу важкопоранених і важкохворих воїнів

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Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, додому повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники.

Кількість повернених військовослужбовців не розкривається.

Усі потребують лікування, і, як переконує президент, їм обовʼязково буде надана необхідна допомога.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - наголосив Зеленський.

Частину звільнених нині українських воїнів вважали зниклими безвісти, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, обмін відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та Росії у Стамбулі. Перед цим також відбулися два етапи обміну військовополонених.

9 червня, в Україну повернули групу полонених захисників віком до 25 років. Наступного дня — групу важкопоранених і хворих українських військових.