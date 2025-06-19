Состоялся обмен пленными: большинство воинов были в плену с 2022 года (ФОТО)

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными из РФ. Из российского плена домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди возвращающихся в Украину — воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Это защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

Президент не уточнил количество уволенных, однако подчеркнул, что государство не останавливается в своих усилиях по возвращению каждого украинца домой.

"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – уволить каждого и каждую", — добавил Зеленский.

Как добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, из российской неволи вернули группу защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем. Еще один этап обмена был проведен согласно Стамбульским договоренностям.

"Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем".

Большинство освобожденных военных находились в неволе более трех лет. Защитники воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях. Однако значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные бойцы – представители рядового и сержантского состава.

Старшему уволенному — 63 года.

Освобожденные из плена воины пройдут необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

В Координационном штабе подчеркнули, что уже в ближайшее время готовится следующий этап обмена пленными.

Напомним, 14 июня Украина провела еще один обмен пленными с Россией — уже четвертую за последнюю неделю. Значительная часть освобожденных защитников находилась во вражеском плену еще с 2022 года.